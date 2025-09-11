Premiersregering in Frankrijk valt na parlementaire motie

De regering van premier François Bayrou is gisteren gevallen na het aannemen van een motie

van wantrouwen in de Franse Nationale Vergadering. Bayrou, die nog geen negen maanden aan

het bewind was, verloor de steun van het parlement: 364 stemmen tegen en 194 voor. Hij zal zijn

ontslag aanbieden aan president Emmanuel Macron.

De val van de regering volgt op Bayrou’s poging een bezuinigingspakket van €44 miljard door te

voeren, bedoeld om de oplopende staatsschuld te beteugelen. Onderdeel van het pakket was het

schrappen van feestdagen en het bevriezen van overheidsuitgaven, wat leidde tot weerstand van

zowel linkse als rechtse partijen.

Politieke reacties liepen uiteen. Jean-Luc Mélenchon noemde het een overwinning voor het volk,

terwijl Marine Le Pen pleitte voor nieuwe verkiezingen. Boris Vallaud riep op tot samenwerking

per wetsvoorstel en Laurent Wauquiez benadrukte financiële verantwoordelijkheid.

De val van Bayrou komt op een moment van economische kwetsbaarheid, met een staatsschuld

van ruim 114% van het bbp, toenemende leningskosten en bezorgde financiële markten. Macron

staat nu voor de uitdaging een vijfde premier in minder dan twee jaar aan te stellen en zijn

hervormingsagenda nieuw leven in te blazen.