China Geological Survey brengt officieel werkbezoek aan Suriname

Een delegatie van de China Geological Survey (CGS) onder leiding van Jiang Ren, Deputy

Engineer General, PhD, brengt een officieel werkbezoek aan Suriname van 2 september tot en

met 15 oktober. Het bezoek vindt plaats in het kader van de voortzetting van de Memorandum of

Understanding (MOU) voor samenwerking op het gebied van mijnbouw en mineralenbeheer, die

in oktober 2023 in Tianjin, China, werd ondertekend door de ministers van Natuurlijke

Hulpbronnen van beide landen.

Tijdens het bezoek wordt gestreefd naar verdere verdieping van de samenwerking op het gebied

van technische assistentie, kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw en innovatieve projecten

binnen de mijnbouwsector. Het uiteindelijke doel is een duurzame en milieuvriendelijke

ontwikkeling van de rijke mineralenreserves van Suriname, met wederzijds profijt voor beide

landen.

Op 3 september 2025 bracht de CGS-delegatie een courtesy bezoek aan minister David

Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Tijdens deze ontmoeting werd het belang van

strategische samenwerking benadrukt, inclusief de succesvolle implementatie van gezamenlijke

projecten op het gebied van exploratie, technologieoverdracht en opleidingen. Minister

Abiamofo onderstreepte tevens het belang van institutionele versterking en de oprichting van een

Delfstoffen Authoriteit Suriname (DAS).

De delegatie zal in de komende weken diverse veldbezoeken afleggen en gesteentemonsters

verzamelen voor verdere geochemische analyse. Ook zal de verdere uitwerking van de MOU

worden besproken, met als doel een concreet werkprogramma op te stellen.