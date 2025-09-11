China Geological Survey brengt officieel werkbezoek aan Suriname

Een delegatie van de China Geological Survey (CGS) onder leiding van Jiang Ren, Deputy
Engineer General, PhD, brengt een officieel werkbezoek aan Suriname van 2 september tot en
met 15 oktober. Het bezoek vindt plaats in het kader van de voortzetting van de Memorandum of
Understanding (MOU) voor samenwerking op het gebied van mijnbouw en mineralenbeheer, die
in oktober 2023 in Tianjin, China, werd ondertekend door de ministers van Natuurlijke
Hulpbronnen van beide landen.
Tijdens het bezoek wordt gestreefd naar verdere verdieping van de samenwerking op het gebied
van technische assistentie, kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw en innovatieve projecten
binnen de mijnbouwsector. Het uiteindelijke doel is een duurzame en milieuvriendelijke
ontwikkeling van de rijke mineralenreserves van Suriname, met wederzijds profijt voor beide
landen.
Op 3 september 2025 bracht de CGS-delegatie een courtesy bezoek aan minister David
Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Tijdens deze ontmoeting werd het belang van
strategische samenwerking benadrukt, inclusief de succesvolle implementatie van gezamenlijke
projecten op het gebied van exploratie, technologieoverdracht en opleidingen. Minister
Abiamofo onderstreepte tevens het belang van institutionele versterking en de oprichting van een
Delfstoffen Authoriteit Suriname (DAS).
De delegatie zal in de komende weken diverse veldbezoeken afleggen en gesteentemonsters
verzamelen voor verdere geochemische analyse. Ook zal de verdere uitwerking van de MOU
worden besproken, met als doel een concreet werkprogramma op te stellen.