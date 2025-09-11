Minister Bee wil personeelsvriendelijke werkcultuur bij BiZa bevorderen

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft tijdens het wekelijkse overleg met

de directieleden benadrukt dat hij een personeelsvriendelijke werkcultuur wil stimuleren binnen

het ministerie. Hij riep leidinggevenden op een open en betrokken relatie met hun medewerkers

te onderhouden.

Volgens Bee moet iedere medewerker zich vrij voelen om in alle openheid met leidinggevenden

te communiceren. Hij onderstreepte daarbij het belang van een veilige werkomgeving voor

vrouwelijke personeelsleden, zodat ook zij zich altijd gesteund en beschermd voelen.

De minister verzocht de leidinggevenden om minimaal één uur per week een spreekuur te

houden, waarin oprechte hulp wordt geboden en een positieve, betrouwbare houding wordt

uitgedragen. Dit draagt volgens Bee bij aan een prettige, veilige en productieve werksfeer.

Tijdens de vergadering maakte de minister ook enkele personele wijzigingen bekend. Shasvien

Nirmal is ontheven uit zijn functie als onderdirecteur Personeelsplanning en Personeelsbeleid.

Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door Ryan Vyent, terwijl Elaine Sof belast wordt met

de waarneming van Algemene Zaken.

De bijeenkomst van 1 september was de eerste officiële directievergadering sinds het aantreden

van minister Bee. Met deze structurele overlegmomenten wil hij de besluitvorming verbeteren

door betere voorbereiding en interne afstemming.