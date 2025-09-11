Minister Bee wil personeelsvriendelijke werkcultuur bij BiZa bevorderen

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft tijdens het wekelijkse overleg met
de directieleden benadrukt dat hij een personeelsvriendelijke werkcultuur wil stimuleren binnen
het ministerie. Hij riep leidinggevenden op een open en betrokken relatie met hun medewerkers
te onderhouden.
Volgens Bee moet iedere medewerker zich vrij voelen om in alle openheid met leidinggevenden
te communiceren. Hij onderstreepte daarbij het belang van een veilige werkomgeving voor
vrouwelijke personeelsleden, zodat ook zij zich altijd gesteund en beschermd voelen.
De minister verzocht de leidinggevenden om minimaal één uur per week een spreekuur te
houden, waarin oprechte hulp wordt geboden en een positieve, betrouwbare houding wordt
uitgedragen. Dit draagt volgens Bee bij aan een prettige, veilige en productieve werksfeer.
Tijdens de vergadering maakte de minister ook enkele personele wijzigingen bekend. Shasvien
Nirmal is ontheven uit zijn functie als onderdirecteur Personeelsplanning en Personeelsbeleid.
Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door Ryan Vyent, terwijl Elaine Sof belast wordt met
de waarneming van Algemene Zaken.
De bijeenkomst van 1 september was de eerste officiële directievergadering sinds het aantreden
van minister Bee. Met deze structurele overlegmomenten wil hij de besluitvorming verbeteren
door betere voorbereiding en interne afstemming.