Natio verrast El Salvador en wint met 2-1 in WK-kwalificatie

Suriname heeft vriend en vijand verrast met een knappe 2-1 overwinning op El Salvador in de

WK-kwalificatie. Onder leiding van bondscoach Menzo domineerde Natio het duel van begin tot

eind en pakte zo drie belangrijke punten.

Vanaf het eerste fluitsignaal zette Suriname de toon. Met gemiddeld 57% balbezit in de eerste

helft, oplopend tot 60% tegen het einde, bepaalde Natio het tempo. Al in de 12e minuut kopte

verdediger Ramon Balker de 1-0 binnen. El Salvador probeerde via counters terug te komen, en

dacht even te scoren, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens hands.

In de tweede helft bleef Suriname de betere ploeg en leed opvallend minder balverlies. Toch

kwam El Salvador in de 73e minuut langszij, toen verdediger Anfernee Dijksteel ongelukkig in

eigen doel kopte: 1-1.

De gelijkmaker gaf Natio echter nieuwe energie. In de 81e minuut besliste het team de wedstrijd:

Denzel Jubitana gaf een perfecte assist op Dhoraso Klas, die koel afrondde en de eindstand 2-1

bepaalde.