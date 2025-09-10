President Simons: “Onregelmatigheden op ministeries moeten worden aangepakt”

President Jennifer Simons benadrukt dat de regering zich actief inzet om orde op zaken te stellen

op ministeries waar onregelmatigheden zijn geconstateerd. Volgens het staatshoofd vertragen

deze zaken de uitvoering van beleid, maar het is essentieel dat ze worden aangepakt. “Het stelen

moet wel stoppen,” aldus president Simons op maandag 8 september tijdens een live-uitzending

vanuit het Kabinet van de President.

De president lichtte diverse onregelmatigheden toe en de maatregelen die zijn getroffen.

Ondanks de problemen moeten de geplande werkzaamheden van de regering worden voortgezet.

Ministeries zoals Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO), Landbouw, Veeteelt en

Visserij (LVV), Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Grondbeleid en Grondbeheer

(GBB) kampen met afwijkende kwesties.

Bij OWRO gaat het onder meer om zoekgeraakte staatseigendommen en problemen met

aanbestedingen. LVV kampt met vermiste machines en onregelmatigheden bij gronduitgiftes.

Ook Sozavo heeft problemen in sociale uitkeringen, waarvoor afspraken met minister Diana

Pokie zijn gemaakt om geldverlies te voorkomen en hulp correct te verdelen.

Bij GBB en LVV worden gronduitgiftes aan particulieren en stichtingen onderzocht, waaronder

toewijzingen langs de geprojecteerde weg naar Apoera. De begroting voor dit wegenproject was

plots gestegen en door de rechter stopgezet; de regering volgt dit vonnis op en trekt de

aanbesteding terug. President Simons waardeert dat OWRO-minister Stephen Tsang ondanks

rechterlijke vonnissen zoekt naar manieren om wegenprojecten voort te zetten.