Minister Bouva: Samenwerking Suriname en Guyana wordt versterkt

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)

woonde op 8 september de inauguratie van president Irfaan Ali in Georgetown bij. Hij noemt de

gesprekken productief en bevestigt dat de voorbereidingen voor een officieel bezoek van

president Ali aan Suriname in volle gang zijn. Dit bezoek, een uiting van vriendschap en

constructieve samenwerking, kan mogelijk al in de komende week plaatsvinden; nadere details

volgen.

Tijdens zijn bezoek bracht minister Bouva namens president Simons felicitaties over en voerde

hij overleg over toekomstige samenwerking, waaronder gezamenlijke olie- en gasproductie,

agrarische ontwikkeling, infrastructuur en investeringsinitiatieven. Ook werd gesproken met de

Suriname-Guyana Chamber of Commerce over randvoorwaarden voor ondernemerschap. Het

overleg leidde tot een concreet resultaat: in oktober wordt een internationale businessconferentie

georganiseerd, waarin Suriname een prominente rol zal vervullen.

Verder gaf de minister aan dat verbeteringen van transportverbindingen, waaronder de

Canawaima Ferry, hoge prioriteit hebben. Met betrekking tot de grenskwestie werken

gezamenlijke commissies aan een duidelijk kader, dat op ministerieel en presidentieel niveau

verder wordt besproken. “Een land mag geen twijfel hebben over een duidelijke grens,” aldus

Bouva.