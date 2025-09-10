Minister Bouva: Samenwerking Suriname en Guyana wordt versterkt

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)
woonde op 8 september de inauguratie van president Irfaan Ali in Georgetown bij. Hij noemt de
gesprekken productief en bevestigt dat de voorbereidingen voor een officieel bezoek van
president Ali aan Suriname in volle gang zijn. Dit bezoek, een uiting van vriendschap en
constructieve samenwerking, kan mogelijk al in de komende week plaatsvinden; nadere details
volgen.
Tijdens zijn bezoek bracht minister Bouva namens president Simons felicitaties over en voerde
hij overleg over toekomstige samenwerking, waaronder gezamenlijke olie- en gasproductie,
agrarische ontwikkeling, infrastructuur en investeringsinitiatieven. Ook werd gesproken met de
Suriname-Guyana Chamber of Commerce over randvoorwaarden voor ondernemerschap. Het
overleg leidde tot een concreet resultaat: in oktober wordt een internationale businessconferentie
georganiseerd, waarin Suriname een prominente rol zal vervullen.
Verder gaf de minister aan dat verbeteringen van transportverbindingen, waaronder de
Canawaima Ferry, hoge prioriteit hebben. Met betrekking tot de grenskwestie werken
gezamenlijke commissies aan een duidelijk kader, dat op ministerieel en presidentieel niveau
verder wordt besproken. “Een land mag geen twijfel hebben over een duidelijke grens,” aldus
Bouva.