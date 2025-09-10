Suriname staat hoog in wereld suïcidecijfers: oproep tot bewustwording en preventie

Er wordt wereldwijd stilgestaan op 10 september bij Wereld Suïcide Preventie Dag, een dag die

gericht is op het vergroten van het bewustzijn over suïcide, het bieden van steun aan betrokkenen

en het doorbreken van taboes rond psychische gezondheid.

Suïcide vormt een ernstig maatschappelijk probleem in Suriname. Volgens de

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had het land in 2019 een suïcide­sterftecijfer van 25,9 per

100.000 inwoners, waarmee Suriname wereldwijd op de zesde plaats stond. Dit komt neer op

circa 148 sterfgevallen in 2020, of ongeveer 3,6% van alle sterftegevallen in het land.

Wereldwijd overlijden jaarlijks naar schatting 727.000 mensen door suïcide, waarbij het bij

jongeren van 15 tot 29 jaar de derde belangrijkste doodsoorzaak is. Ook in Suriname staat

suïcide op deze leeftijdsgroep hoog op de lijst van doodsoorzaken.

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) speelt een centrale rol in het bieden van

gespecialiseerde zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problemen. Dit

omvat gesprekken met psychologen, psychiaters, counselors en maatschappelijk werkers,

medicatie waar nodig, groepsbegeleiding en psycho-educatie voor patiënten en hun naasten.

Naast behandeling benadrukt PCS het belang van preventie en zelfzorg. Belangrijke stappen zijn

open praten over gevoelens, steun zoeken bij familie of vrienden, actief blijven, het vermijden

van alcohol en drugs, en tijdig professionele hulp inschakelen wanneer klachten aanhouden.

Suïcide kan iedereen raken. Meer openheid en begrip rondom psychische gezondheid zijn

essentieel om mensen te helpen zich gesteund te voelen en tijdig hulp te zoeken.