Hakrinbank stopt tijdelijk met RVI-programma; regering wacht evaluatie af

De Hakrinbank, de enige bank in Suriname die betrokken was bij de registratie en uitbetaling aan

80-plussers binnen het programma Royalty’s voor Iedereen (RVI), heeft deze werkzaamheden

voorlopig stilgelegd.

Volgens de bank heeft minister van Financiën en Planning, Adelien Wijnerman, het programma

‘on hold’ gezet. Pas na een evaluatie zal de regering een definitief besluit nemen over de

voortzetting ervan.

RVI-programma werd kort voor de verkiezingen van 25 mei gelanceerd door de regering

Santokhi-Brunswijk. Het voorziet in de uitgifte van certificaten aan iedere Surinamer, die recht

geven op één aandeel ter waarde van USD 750, met een referentiewaarde van USD 1.275.

Jaarlijks wordt hierop 7 procent rente bijgeschreven.

Deelnemers kunnen hun geld voorlopig niet opnemen, aangezien de eerste olie-inkomsten uit

Blok 58 pas in 2028 worden verwacht. Vanaf dat moment kan de rente jaarlijks worden

uitgekeerd. Wie het aandeel laat doorgroeien tot 2035, bereikt niet alleen de referentiewaarde van

USD 1.275, maar ontvangt ook een bonus van USD 150, waardoor het bedrag stijgt naar USD

1.425. Voor 80-plussers geldt een aparte regeling, die eerder toegang biedt tot een deel van het

geld.

Voormalig minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, maakte in juli bekend dat

tot en met 30 juni al 61.920 personen waren geregistreerd voor het programma. Van de 80-

plussers hadden 3.318 ouderen hun certificaat bij de Hakrinbank al omgezet in contant geld.

Andere banken namen geen deel aan het initiatief. Zij wezen op het ontbreken van een duidelijke

wettelijke basis, waardoor deelname volgens hen aanzienlijke financiële risico’s zou

meebrengen.