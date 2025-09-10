Politie houdt verdachte aan in zaak kapitaal delict Brokopondo

De politie heeft recent in het district Brokopondo de 20-jarige verdachte R.R. aangehouden. De

arrestatie volgde na een tip en informatie van de inlichtingendiensten.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat R.R. samen met de nog voortvluchtige verdachte M.M.,

bijgenaamd “El Chapo” of “El”, in opdracht van een derde persoon betrokken zou zijn geweest

bij een ernstig kapitaal delict.

Het Korps Politie Suriname werkt samen met verschillende eenheden aan de opsporing van

M.M. en roept de gemeenschap op alert te blijven. Iedereen die informatie heeft die kan leiden

tot de aanhouding van de verdachte, wordt gevraagd dit door te geven aan de afdeling Kapitale

Delicten via 403645.

R.R. is voorgeleid en, na overleg met het Openbaar Ministerie, door de politie in verzekering

gesteld in het belang van het onderzoek.