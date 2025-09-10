Sherwin Valies nieuwe directeur Sozavo

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft een nieuwe directeur.

Sherwin Valies nam op maandag 8 september officieel de leiding over van Melitia Sentilia.

In zijn eerste verklaring legde Valies de nadruk op transparantie, betrouwbaarheid en trots. Hij

wil de interne organisatie versterken en de dienstverlening naar de samenleving verbeteren.

“Medewerkers moeten zich gewaardeerd voelen en trots kunnen zeggen: ik werk bij Sociale

Zaken,” aldus Valies.

Beleidsmatig zet de nieuwe directeur in op duidelijkere en transparantere sociale voorzieningen,

vanaf de aanvraag tot de uitbetaling. Daarbij heeft hij speciale aandacht voor jongeren, die

volgens hem meer kansen moeten krijgen om zelfstandig en zelfredzaam hun toekomst op te

bouwen.