Nieuw welzijnsbeleid moet samenleving veiliger en weerbaarder maken

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) ontwikkelt een nieuw,

overkoepelend welzijnsbeleid voor de Surinaamse samenleving. De focus ligt daarbij op vier

hoofdthema’s: welzijn op de werkvloer, huiselijk geweld, middelenmisbruik en suïcidepreventie.

Volgens VWA moet het beleid bijdragen aan een samenleving die veiliger, gezonder en

weerbaarder is. Preventie, integrale samenwerking en laagdrempelige zorg vormen daarbij de

kern. Het ministerie benadrukt dat welzijn onlosmakelijk verbonden is met gezondheid en arbeid.

Om het beleid zorgvuldig vorm te geven is onderminister dr. Raj Jadnanansing gestart met

consultaties. Zo sprak hij onlangs met vertegenwoordigers van de Pan American Health

Organization (PAHO) over suïcidepreventie. PAHO deelde ervaringen en activiteiten, zoals het

beperken van de beschikbaarheid van pesticiden en het bevorderen van verantwoorde

berichtgeving door de media.

Op 5 september 2025 vervolgde de onderminister zijn ronde met een bezoek aan de Polikliniek

Verslavingszorg van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Daar kreeg hij van psychiater Randhir

Nanda en zijn team inzicht in de aanpak van verslaving en de ondersteuning van families.

De vier thema’s raken zowel de mentale als fysieke gezondheid en zijn nauw verweven met

maatschappelijke en werkgerelateerde factoren. VWA zal de komende tijd meer stakeholders

betrekken om te komen tot een breed gedragen en integraal welzijnsbeleid.