NOB en EZ bespreken versterking samenwerking voor ondernemers

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB) bracht op vrijdag 5 september 2025 een

kennismakingsbezoek aan minister Andrew Baasaron van Economische Zaken,

Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Het overleg stond in het teken van de rol

van de NOB bij de ondersteuning van ondernemers en de mogelijkheden om de samenwerking

met EZ te intensiveren.

Tijdens de ontmoeting gaf de NOB een overzicht van haar kredietlijnen en

ontwikkelingsfondsen. De bank financiert projecten die bijdragen aan werkgelegenheid,

innovatie en duurzame groei en biedt daarnaast technische bijstand. Momenteel beheert de NOB

vijf fondsen, waaronder het Productiefonds (PKF), het Fonds voor Technische Bijstand en

Partnerschappen (FTBP), het Garantiefonds, het Groen Ontwikkelingsfonds (IDB-GCF) en

studentenfondsen voor jong talent en startende ondernemers.

De bank werkt samen met internationale partners zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

(IDB) en het Green Climate Fund (GCF) om duurzame ontwikkeling en groene transitieprojecten

te stimuleren. Minister Baasaron benadrukte daarbij het belang van innovatieve sectoren zoals

zonne-energie, elektrische mobiliteit, toerisme en de agro-industrie. Volgens hem hebben

ondernemers niet alleen behoefte aan financiering, maar ook aan begeleiding, mentoring en

training, onder meer met het oog op toekomstige kansen in de olie- en gassector.

Zowel de NOB als het ministerie gaven aan een gezamenlijke visie te delen op het versterken

van ondernemerschap en de concurrentiekracht van de Surinaamse economie. Beide partijen

spraken af om de betrokkenheid van de NOB bij bilaterale projecten en trainingen voor

ondernemers verder uit te breiden.