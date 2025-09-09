President Simons: Goud essentieel voor herstel munt

  • September 9, 2025

President Jennifer Simons kondigde maandag 8 september aan dat de regering inzet op hogere
deviezeninkomsten uit de goudsector om de druk op de wisselkoers te verlichten. Volgens haar is
de koersstijging al vóór de verkiezingen begonnen en versterkt door hoge overheidsuitgaven
tijdens de campagne.

Simons benadrukte dat de Centrale Bank meer reserves nodig heeft en dat de opbrengsten uit de
goudwinning, vooral kleinschalig, beter moeten worden benut. “Het goud dat weggaat, komt niet
terug. Suriname moet profiteren van elke gram die wordt uitgevoerd,” zei ze.

De extra inkomsten zijn volgens de president cruciaal voor onderwijs, gezondheidszorg en
stabiliteit van de munt. Terwijl landbouw en toerisme op termijn belangrijk blijven, ziet zij de
goudsector als directe kans om de economie te versterken. De regering gaat de komende weken
in overleg met de sector om afspraken te maken.

