Regering lanceert schoolpakketten en Krin Kondre-project

President Jennifer Simons heeft maandag 8 september aangekondigd dat de regering gezinnen

ondersteunt bij de start van het nieuwe schooljaar. Leerlingen van de eerste klas tot en met het

Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) die het hardst hulp nodig hebben, ontvangen

schooltassen. Bij de distributie wordt extra aandacht besteed aan kinderen in het binnenland.

Ook is het Krin Kondre-project gelanceerd, waarbij VOJ-leerlingen een vakantiebaan krijgen om

hun gemeenschap schoon te houden. Met hun verdiensten kunnen zij schoolspullen aanschaffen.

Simons sprak haar waardering uit voor bedrijven en organisaties die bijdragen met donaties en

riep op tot brede samenwerking om de jeugd te ondersteunen.