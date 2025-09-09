LVV en IICA voeren veldmissie uit in Nickerie voor beter waterbeheer

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft samen met technische experts

van de IICA Project Execution Unit (PEU) een driedaagse veldmissie uitgevoerd en wel van 26

augustus tot en met 28 augustus in het district Nickerie. De missie vond plaats in het kader van

het Sustainable Agriculture Productivity Program (SU-L1052), gefinancierd door de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Tijdens het bezoek werden sluizen, gemalen en andere hydraulische infrastructuren

geïnspecteerd en is met waterschappen gesproken over de invoering van waterkalenders en

irrigatieplanning. Boeren en waterschapsleiders steunen dit idee, mits de infrastructuur tijdig

wordt hersteld en afspraken duidelijk en officieel worden vastgelegd.

Een belangrijk punt van zorg is de financiering. Waterschappen innen momenteel nauwelijks

structurele watergelden. De goedkeuring van de herziene Waterwet van 1931 wordt gezien als

essentieel om duurzame financiering en transparant beheer mogelijk te maken.

Volgens LVV toont de missie aan dat toekomstbestendige landbouw in Nickerie niet alleen

afhankelijk is van infrastructuurherstel, maar ook van samenwerking en gedeelde

verantwoordelijkheid tussen boeren, waterschappen en de overheid.