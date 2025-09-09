LVV en IICA voeren veldmissie uit in Nickerie voor beter waterbeheer

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft samen met technische experts
van de IICA Project Execution Unit (PEU) een driedaagse veldmissie uitgevoerd en wel van 26
augustus tot en met 28 augustus in het district Nickerie. De missie vond plaats in het kader van
het Sustainable Agriculture Productivity Program (SU-L1052), gefinancierd door de Inter-
Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).
Tijdens het bezoek werden sluizen, gemalen en andere hydraulische infrastructuren
geïnspecteerd en is met waterschappen gesproken over de invoering van waterkalenders en
irrigatieplanning. Boeren en waterschapsleiders steunen dit idee, mits de infrastructuur tijdig
wordt hersteld en afspraken duidelijk en officieel worden vastgelegd.
Een belangrijk punt van zorg is de financiering. Waterschappen innen momenteel nauwelijks
structurele watergelden. De goedkeuring van de herziene Waterwet van 1931 wordt gezien als
essentieel om duurzame financiering en transparant beheer mogelijk te maken.
Volgens LVV toont de missie aan dat toekomstbestendige landbouw in Nickerie niet alleen
afhankelijk is van infrastructuurherstel, maar ook van samenwerking en gedeelde
verantwoordelijkheid tussen boeren, waterschappen en de overheid.