Gewapende overval op goudkamp in Brokopondo

In het goudwinningsgebied Pasi 34, district Brokopondo, is maandagochtend een gewapende

roofoverval gepleegd. Vier gemaskerde mannen drongen het kamp binnen en gingen er vandoor

met een hoeveelheid ruw goud.

Volgens de eerste informatie werden de aanwezigen onder bedreiging van vuurwapens

gedwongen hun goud af te staan. Hoewel niemand gewond raakte, vertegenwoordigt de buit

vermoedelijk een aanzienlijke waarde.

De politie is een onderzoek gestart naar zowel de daders als de buitgemaakte goederen.