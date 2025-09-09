Gewapende overval op goudkamp in Brokopondo

  • September 9, 2025

In het goudwinningsgebied Pasi 34, district Brokopondo, is maandagochtend een gewapende
roofoverval gepleegd. Vier gemaskerde mannen drongen het kamp binnen en gingen er vandoor
met een hoeveelheid ruw goud.

Volgens de eerste informatie werden de aanwezigen onder bedreiging van vuurwapens
gedwongen hun goud af te staan. Hoewel niemand gewond raakte, vertegenwoordigt de buit
vermoedelijk een aanzienlijke waarde.

De politie is een onderzoek gestart naar zowel de daders als de buitgemaakte goederen.

