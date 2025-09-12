Minister Currie: geleidelijke overgang bestuur AdeKUS en meer aandacht voor digitaal onderwijs

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft overleg gevoerd met een deel van het universiteitsbestuur over de toekomst van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Er wordt gewerkt aan een geleidelijke overgang naar een nieuw bestuur, waarbij de start van het nieuwe collegejaar op 1 november centraal staat. Voorlopig blijft voorzitter Shanti Venetiaan enkele maanden aan om een soepele overdracht te waarborgen.

Daarnaast benadrukte de minister het belang van technologische oplossingen binnen het onderwijs. Hij pleit voor investeringen in digitale educatie om tekorten aan leerkrachten, onder andere in het binnenland, op te vangen. Volgens Currie vergt dit discipline van studenten, maar is het haalbaar voor gemotiveerde studenten.

Currie sprak recent ook met leerkrachten uit het binnenland over problemen met transport, veiligheid en huisvesting. Naar aanleiding van die gesprekken zijn brieven gestuurd naar de ministers van Justitie en Politie en Defensie over diefstal op scholen. Tevens is de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening verzocht bij te dragen aan de restauratie van lerarenwoningen en schoolgebouwen om de leef- en werkomstandigheden te verbeteren