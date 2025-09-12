Braziliaans gezin aangehouden voor gebruik vervalste stempels

  • September 12, 2025

Een Braziliaans gezin is op 8 september aangehouden bij de Vreemdelingendienst nadat bleek dat zij probeerden hun kort verblijf te verlengen met vervalste stempels. Het betreft een echtpaar en hun minderjarige dochter, die de documenten ter controle aanboden.

Tijdens de verificatie ontdekte het personeel dat de verlengingsstempels en handtekeningen vals waren. Het echtpaar gaf toe de valse stempels tegen betaling via een taxichauffeur te hebben verkregen. Zij zijn aangehouden en overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. De drie paspoorten zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)