Telesur en Unicef bundelen krachten voor betere mentale gezondheid van jongeren

Telesur en Unicef Suriname hebben hun samenwerking vernieuwd om de mentale gezondheid

van jongeren in Suriname te versterken. Het initiatief komt op een cruciaal moment, aangezien

het land tot de hoogste ter wereld behoort wat betreft zelfmoordcijfers. De gezamenlijke

inspanning richt zich op het verbeteren van de toegang tot mentale gezondheidszorg en het

doorbreken van het stigma rond psychische problemen bij jongeren.

In het kader van haar Corporate Social Responsibility-programma heeft Telesur het Medisch

Opvoedkundig Bureau (MOB) gratis bereikbaar gemaakt voor jongeren die psychologische hulp

zoeken. Hiervoor zijn mobiele toestellen en simkaarten beschikbaar gesteld, zodat eenvoudig

contact kan worden gelegd met de kosteloze diensten van het MOB.

Telesur-directeur Doric Ramlakhan benadrukte het belang van gerichte aandacht voor jeugdigen:

“Mentale gezondheid verdient prioriteit.” Het initiatief sluit aan bij het Save Lives-project van

Telesur, dat zich richt op de gezondheids- en educatiesector.

Volgens Unicef-programmamanager Javier Cordoba is samenwerking essentieel: “Jongeren

moeten weten dat hulp beschikbaar is en dat ze zich niet hoeven te schamen om die te zoeken.”

In oktober, tijdens Mental Health Month, lanceren de partners een social media challenge om

jongeren te stimuleren meer te praten over mentale gezondheid en het bewustzijn rond welzijn te

vergroten. Met deze vernieuwde samenwerking laat Telesur zien hoe de private sector actief kan

bijdragen aan sociale verandering en de empowerment van jongeren in Suriname.