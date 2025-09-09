Vierde editie ‘Oh Baby Zwangerschapsbeurs’ trok veel belangstelling

In Ballroom Prince vond dit weekend de vierde editie van de ‘Oh Baby Zwangerschapsbeurs’
plaats, een initiatief van de Baby Mama’s Club (BMC). Tijdens het evenement werden
uiteenlopende producten en diensten gepresenteerd die inspelen op de behoeften van
(aanstaande) ouders en verzorgers.
Bezoekers konden er informatie krijgen over onderwerpen als het vervullen van een kinderwens,
bevallen in water, zwangerschapscontroles en opvoedingsbegeleiding. Daarnaast waren er
praktische producten te ontdekken, zoals huid- en budgetvriendelijke luiers, babykleding,
hartslagopnames van het ongeboren kind en ondersteuning voor ouders die een kindje hebben
verloren.
Volgens Sharon Crawford van BMC was de beurs bedoeld voor een brede doelgroep: “Niet
alleen voor ouders en aanstaande ouders, maar ook voor mannen en vrouwen met een
kinderwens, grootouders en verzorgers van peuters en kleuters.”
Bij de opening op zaterdag was de belangstelling groot. In totaal namen 21 standhouders deel,
waaronder vier grote ziekenhuizen. Er werd een mix van Surinaamse en buitenlandse producten
aangeboden. De stands bleken populair: bezoekers stelden volop vragen en deden regelmatig
aankopen.
De beurs sloot af op zondag, waarbij de laatste dag om 16.00 uur van start ging.