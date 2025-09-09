Vierde editie ‘Oh Baby Zwangerschapsbeurs’ trok veel belangstelling

In Ballroom Prince vond dit weekend de vierde editie van de ‘Oh Baby Zwangerschapsbeurs’

plaats, een initiatief van de Baby Mama’s Club (BMC). Tijdens het evenement werden

uiteenlopende producten en diensten gepresenteerd die inspelen op de behoeften van

(aanstaande) ouders en verzorgers.

Bezoekers konden er informatie krijgen over onderwerpen als het vervullen van een kinderwens,

bevallen in water, zwangerschapscontroles en opvoedingsbegeleiding. Daarnaast waren er

praktische producten te ontdekken, zoals huid- en budgetvriendelijke luiers, babykleding,

hartslagopnames van het ongeboren kind en ondersteuning voor ouders die een kindje hebben

verloren.

Volgens Sharon Crawford van BMC was de beurs bedoeld voor een brede doelgroep: “Niet

alleen voor ouders en aanstaande ouders, maar ook voor mannen en vrouwen met een

kinderwens, grootouders en verzorgers van peuters en kleuters.”

Bij de opening op zaterdag was de belangstelling groot. In totaal namen 21 standhouders deel,

waaronder vier grote ziekenhuizen. Er werd een mix van Surinaamse en buitenlandse producten

aangeboden. De stands bleken populair: bezoekers stelden volop vragen en deden regelmatig

aankopen.

De beurs sloot af op zondag, waarbij de laatste dag om 16.00 uur van start ging.