Parabrug afgesloten wegens groot gat in wegdek

De Parabrug is sinds zaterdag avond afgesloten voor al het verkeer nadat een groot gat in het

wegdek werd ontdekt. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening

(OWRO) noemt de situatie ernstig en bevestigt dat experts onderzoek doen naar de schade.

In overleg met de districtscommissaris is besloten de brug direct af te sluiten. Ondertussen

worden alternatieve routes voorbereid via twee asfaltwegen en een zandweg.

Volgens Tsang wijst de situatie op achterstallig onderhoud. Het ministerie bekijkt samen met

aannemer Haukes welke herstelmaatregelen mogelijk zijn, maar benadrukt dat slechts een

duurzame aanpak het probleem echt kan oplossen.