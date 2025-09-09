Parabrug afgesloten wegens groot gat in wegdek

  • September 9, 2025

De Parabrug is sinds zaterdag avond afgesloten voor al het verkeer nadat een groot gat in het
wegdek werd ontdekt. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening
(OWRO) noemt de situatie ernstig en bevestigt dat experts onderzoek doen naar de schade.

In overleg met de districtscommissaris is besloten de brug direct af te sluiten. Ondertussen
worden alternatieve routes voorbereid via twee asfaltwegen en een zandweg.

Volgens Tsang wijst de situatie op achterstallig onderhoud. Het ministerie bekijkt samen met
aannemer Haukes welke herstelmaatregelen mogelijk zijn, maar benadrukt dat slechts een
duurzame aanpak het probleem echt kan oplossen.

