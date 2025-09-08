Gewapende overval op supermarkt Men Xing: SRD 20.000 buitgemaakt

  • September 8, 2025

Supermarkt Men Xing aan de Commissaris Weythingweg is zaterdagavond het doelwit geworden
van een gewapende roofoverval. Daarbij maakten de daders een bedrag van ongeveer SRD
20.000 buit.

Volgens de eerste informatie drongen drie gemaskerde mannen, gewapend met vuistvuurwapens,
de winkel binnen en bedreigden de aanwezigen. Tijdens de overval werden slachtoffers
mishandeld; één van hen liep een schaafwond op.

De daders sloegen na hun daad op de vlucht in een witte Toyota Vitz. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

