President Irfaan Ali begint tweede ambtstermijn in Guyana

President Irfaan Ali is zondag officieel beëdigd als de negende president van Guyana. Met zijn

eedaflegging in Georgetown begon hij aan zijn tweede termijn, die loopt tot 2030. De ceremonie

vond plaats op het gazon van State House, in aanwezigheid van duizenden burgers.

In zijn toespraak benadrukte Ali dat leiderschap draait om dienstbaarheid en nationale eenheid.

Hij riep alle Guyanezen op samen te werken aan natievorming en verzekerde dat zijn regering

zichtbaar en toegankelijk zal zijn in alle regio’s van het land.

Ali sloot af met een oproep tot samenwerking: “Ik ben de president van heel Guyana. Onze

grootste prestaties bereiken we alleen samen.”