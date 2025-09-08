Dronken man zet eigen auto in brand aan Tamoeraweg

De politie van De Nieuwe Grond kreeg zaterdagavond 6 september 2025 rond 19.15 uur de

melding dat een voertuig in brand stond aan de Tamoeraweg in Wanica.

Bij aankomst troffen de agenten een vrouw aan die verklaarde dat haar zwager, de B., na het

nuttigen van alcohol agressief werd. In zijn woede liep hij naar zijn auto en stak deze in brand,

waarna hij de plek verliet.

De brandweer werd ingeschakeld en wist het vuur te blussen. Het uitgebrande voertuig is in

beslag genomen.

De politie onderzoekt de zaak verder.