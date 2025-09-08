Woning aan Drambrandersgracht in vlammen opgegaan, één zwaargewonde

Aan de Drambrandersgracht, achter de Melkcentrale, is zondagavond een woning volledig door

brand verwoest. Daarbij liep één bewoner ernstige brandwonden op. Het slachtoffer is met spoed

per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer rukte snel uit en was tot laat bezig met het blussen van de vlammen. Volgens

ooggetuigen verspreidde het vuur zich razendsnel door het houten huis, waardoor de bewoners

nauwelijks tijd hadden om zich in veiligheid te brengen.

De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.