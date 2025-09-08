Goudprijs naar recordhoogte van USD 3.600 per ounce, export Suriname daalt

De internationale goudprijs heeft deze week opnieuw een record bereikt. Op de wereldmarkt

schommelt de waarde van een troy ounce goud momenteel tussen USD 3.590 en USD 3.600 –

het hoogste niveau ooit.

In Suriname laat de goudsector echter een ander beeld zien. De export van goud daalde het

afgelopen jaar met bijna USD 500 miljoen. Volgens kenners komt dit deels doordat ondernemers

hun goud vasthouden in afwachting van nog hogere prijzen, terwijl een ander deel via smokkel

de grens overgaat om exportkosten en de retentieregeling te ontwijken.

Internationale marktrapporten tonen kleine prijsverschillen per handelsplatform. Zo noteerde JM

Bullion USD 3.600,55, APMEX USD 3.601,90, terwijl Business Insider en Veracash de prijs

rond USD 3.586 vermeldden.

De aanhoudende stijging wordt in belangrijke mate gedreven door de massale aankopen van

centrale banken. Zij hebben de afgelopen jaren hun goudreserves fors uitgebreid, waardoor goud

inmiddels de tweede belangrijkste reservepositie vormt – nog vóór staatsobligaties. Gezamenlijk

kopen centrale banken jaarlijks meer dan duizend ton goud.

Naast deze vraag spelen ook inflatie, geopolitieke spanningen en zorgen over de waarde van de

Amerikaanse dollar een rol. Beleggers zoeken zekerheid in goud, dat traditioneel wordt gezien

als een veilige haven in onzekere tijden. Analisten zien de recordprijs dan ook als een signaal dat

markten meer vertrouwen hebben in fysieke waardeopslag dan in obligaties of valuta.