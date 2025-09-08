Strengere Amerikaanse toegangsregels voor schepen uit Suriname

De Amerikaanse Kustwacht heeft aangekondigd dat schepen die vanuit Suriname naar de

Verenigde Staten varen vanaf 17 september 2025 aan strengere voorwaarden zullen moeten

voldoen. Deze maatregel is bedoeld om de VS beter te beschermen tegen mogelijke

veiligheidsrisico’s vanuit havens die onvoldoende antiterreurmaatregelen hanteren.

Uit een beoordeling van de Kustwacht blijkt dat de Surinaamse havens niet volledig voldoen aan

de internationale vereisten voor effectieve beveiliging. Daarom is Suriname toegevoegd aan een

lijst van landen waarvan de scheepvaart bij aankomst in de VS extra controles en beperkingen

opgelegd krijgt.

Op deze lijst staan ook landen als Cuba, Noord-Korea, Iran, Venezuela, Nigeria en Libië. De

nieuwe regels zijn gebaseerd op de Maritime Transportation Security Act en worden uitgevoerd

onder verantwoordelijkheid van het U.S. Department of Homeland Security.