Onzekerheid rond verblijfs- en werkvergunningen Cubaanse arbeiders in Suriname

Cubaanse werknemers en hun werkgevers verkeren al geruime tijd in onzekerheid over de
verlenging en afgifte van verblijfs- en werkvergunningen in Suriname. Vanuit verschillende
districten komen meldingen binnen dat aanvragen langdurig blijven liggen, zonder dat
duidelijkheid wordt gegeven over een snellere of efficiëntere afhandeling.
Volgens betrokkenen leidt de situatie tot praktische problemen. Werkgevers in onder meer de
bouw, landbouw, tuinbouw en zorgsector klagen dat projecten hierdoor stagneren. Ook de
Cubaanse arbeiders zelf geven aan dat de aanhoudende onzekerheid voor stress en zorgen over
hun toekomst in Suriname zorgt.
Suriname maakt al jarenlang gebruik van buitenlandse arbeidskrachten, met name uit Cuba,
vooral in de gezondheidszorg en in sectoren waar er tekorten zijn op de lokale arbeidsmarkt. Hun
bijdrage wordt gewaardeerd, maar tegelijkertijd bestaat er binnen de samenleving discussie over
de afhankelijkheid van buitenlandse arbeiders en de kansen voor Surinaamse werkzoekenden.
De recente berichten over stagnatie in de vergunningverlening roepen vragen op of het gaat om
beleidsaanpassingen of om achterstanden binnen de administratie. Voorlopig blijft het wachten
op duidelijkheid vanuit de autoriteiten.