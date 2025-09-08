Onzekerheid rond verblijfs- en werkvergunningen Cubaanse arbeiders in Suriname

Cubaanse werknemers en hun werkgevers verkeren al geruime tijd in onzekerheid over de

verlenging en afgifte van verblijfs- en werkvergunningen in Suriname. Vanuit verschillende

districten komen meldingen binnen dat aanvragen langdurig blijven liggen, zonder dat

duidelijkheid wordt gegeven over een snellere of efficiëntere afhandeling.

Volgens betrokkenen leidt de situatie tot praktische problemen. Werkgevers in onder meer de

bouw, landbouw, tuinbouw en zorgsector klagen dat projecten hierdoor stagneren. Ook de

Cubaanse arbeiders zelf geven aan dat de aanhoudende onzekerheid voor stress en zorgen over

hun toekomst in Suriname zorgt.

Suriname maakt al jarenlang gebruik van buitenlandse arbeidskrachten, met name uit Cuba,

vooral in de gezondheidszorg en in sectoren waar er tekorten zijn op de lokale arbeidsmarkt. Hun

bijdrage wordt gewaardeerd, maar tegelijkertijd bestaat er binnen de samenleving discussie over

de afhankelijkheid van buitenlandse arbeiders en de kansen voor Surinaamse werkzoekenden.

De recente berichten over stagnatie in de vergunningverlening roepen vragen op of het gaat om

beleidsaanpassingen of om achterstanden binnen de administratie. Voorlopig blijft het wachten

op duidelijkheid vanuit de autoriteiten.