Regering start bemiddelingsproces rond Grassalco-concessie in Maripaston

Hij benadrukt dat de drie maanden durende grace-periode intensief benut zal worden voor
gesprekken met zowel dorpshoofden als jongeren in de regio. Ook zullen oplossingsmodellen
worden ontwikkeld om in te spelen op de problemen waarmee de lokale bevolking te maken
heeft.
Stillegging van activiteiten
Rozenhout wees er verder op dat Grassalco zijn mijnbouwactiviteiten al vier maanden heeft
stilgelegd om ruimte te creëren voor dialoog.
“We hebben ongeveer negentig procent van ons personeel teruggehaald naar Paramaribo. Dat
was geen gemakkelijke beslissing, maar noodzakelijk om tot duurzame oplossingen te komen,”
aldus de directeur.
De regering is begin september een interventieprocedure gestart naar aanleiding van de
spanningen rond de concessie van N.V. Grassalco in Maripaston. Het traject, dat tot en met
december 2025 loopt, moet bijdragen aan het herstel van rust en orde en het vastleggen van
concrete afspraken tussen het mijnbouwbedrijf en de betrokken dorpen.
Dialoog en samenwerking centraal
Volgens de regering staat overleg en samenwerking centraal bij het vinden van een duurzame
oplossing. Zowel N.V. Grassalco als de gemeenschappen van Pikin Saron en Bigi Poika worden
actief betrokken in het proces.
Reactie van Grassalco
Directeur Wesley Rozenhout spreekt via de Communicatie Dienst Suriname zijn waardering uit
voor de gekozen aanpak.
“Ik juich toe dat de president kiest voor overleg met de lokale gemeenschappen. Het is belangrijk
dat ook de wettelijke voorschriften waaraan Grassalco moet voldoen, duidelijk worden
toegelicht,” aldus Rozenhout.
