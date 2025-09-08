Regering start bemiddelingsproces rond Grassalco-concessie in Maripaston

Hij benadrukt dat de drie maanden durende grace-periode intensief benut zal worden voor

De regering is begin september een interventieprocedure gestart naar aanleiding van de

spanningen rond de concessie van N.V. Grassalco in Maripaston. Het traject, dat tot en met

december 2025 loopt, moet bijdragen aan het herstel van rust en orde en het vastleggen van

concrete afspraken tussen het mijnbouwbedrijf en de betrokken dorpen.

Dialoog en samenwerking centraal

Volgens de regering staat overleg en samenwerking centraal bij het vinden van een duurzame

oplossing. Zowel N.V. Grassalco als de gemeenschappen van Pikin Saron en Bigi Poika worden

actief betrokken in het proces.

Reactie van Grassalco

Directeur Wesley Rozenhout spreekt via de Communicatie Dienst Suriname zijn waardering uit

voor de gekozen aanpak.

“Ik juich toe dat de president kiest voor overleg met de lokale gemeenschappen. Het is belangrijk

dat ook de wettelijke voorschriften waaraan Grassalco moet voldoen, duidelijk worden

toegelicht,” aldus Rozenhout.

Hij benadrukt dat de drie maanden durende grace-periode intensief benut zal worden voor

gesprekken met zowel dorpshoofden als jongeren in de regio. Ook zullen oplossingsmodellen

worden ontwikkeld om in te spelen op de problemen waarmee de lokale bevolking te maken

heeft.

Stillegging van activiteiten

Rozenhout wees er verder op dat Grassalco zijn mijnbouwactiviteiten al vier maanden heeft

stilgelegd om ruimte te creëren voor dialoog.

“We hebben ongeveer negentig procent van ons personeel teruggehaald naar Paramaribo. Dat

was geen gemakkelijke beslissing, maar noodzakelijk om tot duurzame oplossingen te komen,”

aldus de directeur.