Politieambtenaar thuis overvallen na het geven van lift

  • September 8, 2025

Een politieambtenaar is eergisteravond in zijn woning het slachtoffer geworden van een overval
door een man aan wie hij kort daarvoor een lift had gegeven vanaf de Zwartenhovenbrugstraat.

Bij aankomst thuis sloeg de verdachte de brigadier in de garage, waardoor deze verwondingen in
het gezicht opliep. De overvaller wist vervolgens het dienstwapen, extra patronen en de grijze
Toyota Passo van de politieman buit te maken.

Na de aanval sloeg de dader op de vlucht via de Cocobiacoweg, in vooralsnog onbekende
richting.

Opmerkelijk is dat het slachtoffer pas ruim twee uur na de overval de politie inschakelde.

