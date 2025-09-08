Twee doden bij frontale botsing op Oost-Westverbinding bij Adjoema Bergi

Bij een zware aanrijding vrijdagavond op de Oost-Westverbinding, ter hoogte van Adjoema

Bergi in het district Marowijne, zijn twee autobestuurders om het leven gekomen. Het gaat om

J.E. (31) en de buitenlander J.A. (21).

De politie van het bureau Moengo kreeg via het Command Center melding van het ongeval en

trof bij aankomst een voertuig in brand aan. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat J.E. in een zwarte

Volkswagen Golf vanuit Moengo richting Albina reed. J.A. kwam uit tegenovergestelde richting

in een witte Toyota Vitz.

Vermoedelijk verloor J.A. nabij Adjoema Bergi de controle over het stuur en belandde op de

rijhelft van zijn tegenligger, met een frontale botsing tot gevolg, zo meldt de afdeling Politie

Public Relations.

Beide bestuurders kwamen ter plaatse om het leven. Door de hevige klap vloog de Volkswagen

in brand, waarbij het lichaam van J.E. volledig verkoold raakte. Het voertuig brandde volledig

uit.

De materiële schade aan beide voertuigen is groot. Het politieonderzoek moet nog uitwijzen of

de bestuurders beschikten over een geldig rijbewijs.