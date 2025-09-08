Nieuw leven voor de agrarische sector: oproep tot samenwerking en visie

Het Suriname Business Forum (SBF) organiseerde in het Lalla Rookh Complex een
drukbezochte dialoogsessie over de toekomst van de agrarische sector. Centraal stond de oproep
om de sector nieuw leven in te blazen en zo Suriname opnieuw te positioneren als sterke
landbouwexporteur.
Uit onderzoek, gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB) en uitgevoerd
door Swami Girdhari, blijkt dat betere financiering, goed bestuur en samenwerking onmisbaar
zijn. De agrarische sector is niet alleen belangrijk voor export, maar speelt ook een cruciale rol
bij werkgelegenheid, inkomenszekerheid, armoedebestrijding en voedselzekerheid.
Toch kampen boeren en ondernemers met structurele obstakels zoals beperkte toegang tot
krediet, trage vergunningprocedures en het ontbreken van een integrale nationale visie. “De
agrarische sector in Suriname mag niet doodbloeden. Stop met praten, begin met plannen en
werken,” benadrukte Girdhari.
Namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) koppelde voorzitter Rekha Bissumbhar
de onderzoeksresultaten aan de tien ontwikkelingspijlers van de VSB. Volgens haar is
voedselzekerheid meer dan beschikbaarheid: ook veiligheid en betaalbaarheid moeten
gegarandeerd zijn. Zij wees erop dat Suriname de afgelopen vijftig jaar sterk is teruggevallen als
exporteur. Goed bestuur, transparantie en uitvoerbare sectorplannen zijn volgens haar essentieel.
Daarnaast pleitte zij voor agrarische zonering, moderne landbouwmethoden en samenwerkingen
tussen bedrijven, lokale ondernemers en opleidingsinstituten om de sector toekomstbestendig te
maken.
Tijdens de paneldiscussie, met vertegenwoordigers van IDB, NOB, LVV en VSB, lag de nadruk
vooral op de noodzaak van boerenfinanciering. De Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) gaf aan
dat zij via een IDB-lening boeren meer toegang tot krediet wil geven, met bijzondere aandacht
voor vrouwen, jongeren en agrariërs in het binnenland.
Als vervolg kondigde het SBF aan te werken aan een Suriname Agrarisch Plan. Dit plan moet
een regeringsoverstijgende aanpak waarborgen en richt zich op thema’s zoals klimaatadaptatie,
circulaire economie, innovatie en educatie. Het doel is een stevige basis te leggen voor
voedselzekerheid in eigen land én een hernieuwde focus op export.