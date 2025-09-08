Nieuw leven voor de agrarische sector: oproep tot samenwerking en visie

Het Suriname Business Forum (SBF) organiseerde in het Lalla Rookh Complex een

drukbezochte dialoogsessie over de toekomst van de agrarische sector. Centraal stond de oproep

om de sector nieuw leven in te blazen en zo Suriname opnieuw te positioneren als sterke

landbouwexporteur.

Uit onderzoek, gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB) en uitgevoerd

door Swami Girdhari, blijkt dat betere financiering, goed bestuur en samenwerking onmisbaar

zijn. De agrarische sector is niet alleen belangrijk voor export, maar speelt ook een cruciale rol

bij werkgelegenheid, inkomenszekerheid, armoedebestrijding en voedselzekerheid.

Toch kampen boeren en ondernemers met structurele obstakels zoals beperkte toegang tot

krediet, trage vergunningprocedures en het ontbreken van een integrale nationale visie. “De

agrarische sector in Suriname mag niet doodbloeden. Stop met praten, begin met plannen en

werken,” benadrukte Girdhari.

Namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) koppelde voorzitter Rekha Bissumbhar

de onderzoeksresultaten aan de tien ontwikkelingspijlers van de VSB. Volgens haar is

voedselzekerheid meer dan beschikbaarheid: ook veiligheid en betaalbaarheid moeten

gegarandeerd zijn. Zij wees erop dat Suriname de afgelopen vijftig jaar sterk is teruggevallen als

exporteur. Goed bestuur, transparantie en uitvoerbare sectorplannen zijn volgens haar essentieel.

Daarnaast pleitte zij voor agrarische zonering, moderne landbouwmethoden en samenwerkingen

tussen bedrijven, lokale ondernemers en opleidingsinstituten om de sector toekomstbestendig te

maken.

Tijdens de paneldiscussie, met vertegenwoordigers van IDB, NOB, LVV en VSB, lag de nadruk

vooral op de noodzaak van boerenfinanciering. De Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) gaf aan

dat zij via een IDB-lening boeren meer toegang tot krediet wil geven, met bijzondere aandacht

voor vrouwen, jongeren en agrariërs in het binnenland.

Als vervolg kondigde het SBF aan te werken aan een Suriname Agrarisch Plan. Dit plan moet

een regeringsoverstijgende aanpak waarborgen en richt zich op thema’s zoals klimaatadaptatie,

circulaire economie, innovatie en educatie. Het doel is een stevige basis te leggen voor

voedselzekerheid in eigen land én een hernieuwde focus op export.