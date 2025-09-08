China presenteert Global Governance Initiative bij 80 jaar Verenigde Naties

In 2025 viert de Verenigde Naties (VN) haar 80-jarig bestaan. China grijpt dit jubileum aan om

zijn Global Governance Initiative (GGI) te lanceren, een plan dat inzet op hervorming van het

internationale bestuursstelsel. Doel is een rechtvaardiger en effectiever systeem waarin

ontwikkelingslanden een grotere stem krijgen.

Sinds de oprichting in 1945 vormt de VN het fundament van de mondiale rechtsorde, maar het

multilateralisme staat onder druk. Bestaande instituties kampen met ondervertegenwoordiging

van het mondiale Zuiden, het niet naleven van VN-principes en toenemende eenzijdige sancties.

Tegelijkertijd vragen urgente uitdagingen zoals klimaatverandering, digitale transitie en

internationale veiligheid om betere mondiale coördinatie.

Als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en grootste ontwikkelingsland stelt China in het

GGI vijf kernprincipes centraal:

Soevereine gelijkheid Internationale rechtsorde Multilateralisme Mensgerichte aanpak Resultaatgerichte samenwerking

Het initiatief bouwt voort op eerdere Chinese voorstellen rond mondiale ontwikkeling, veiligheid

en culturele uitwisseling. Daarbij wordt benadrukt dat de VN de spil van het internationale

systeem moet blijven en dat inclusieve besluitvorming nodig is.

China wil via multilaterale platforms samenwerking intensiveren op terreinen als financiële

systeemhervorming, kunstmatige intelligentie, cyberspace, klimaat en ruimtevaart.

Tegenstanders zien in het GGI een poging van China om zijn invloedssfeer te vergroten en de

machtsverhoudingen te verschuiven. Beijing benadrukt echter dat het niet gaat om het

omverwerpen van de huidige wereldorde, maar om verbetering en aanpassing aan veranderende

tijden.

Met dit initiatief zegt China een antwoord te willen bieden op wereldwijde spanningen en

verdeeldheid, met als doel een toekomst van vrede, veiligheid en gedeelde welvaart.