China presenteert Global Governance Initiative bij 80 jaar Verenigde Naties

In 2025 viert de Verenigde Naties (VN) haar 80-jarig bestaan. China grijpt dit jubileum aan om
zijn Global Governance Initiative (GGI) te lanceren, een plan dat inzet op hervorming van het
internationale bestuursstelsel. Doel is een rechtvaardiger en effectiever systeem waarin
ontwikkelingslanden een grotere stem krijgen.
Sinds de oprichting in 1945 vormt de VN het fundament van de mondiale rechtsorde, maar het
multilateralisme staat onder druk. Bestaande instituties kampen met ondervertegenwoordiging
van het mondiale Zuiden, het niet naleven van VN-principes en toenemende eenzijdige sancties.
Tegelijkertijd vragen urgente uitdagingen zoals klimaatverandering, digitale transitie en
internationale veiligheid om betere mondiale coördinatie.
Als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en grootste ontwikkelingsland stelt China in het
GGI vijf kernprincipes centraal:
- Soevereine gelijkheid
- Internationale rechtsorde
- Multilateralisme
- Mensgerichte aanpak
- Resultaatgerichte samenwerking
Het initiatief bouwt voort op eerdere Chinese voorstellen rond mondiale ontwikkeling, veiligheid
en culturele uitwisseling. Daarbij wordt benadrukt dat de VN de spil van het internationale
systeem moet blijven en dat inclusieve besluitvorming nodig is.
China wil via multilaterale platforms samenwerking intensiveren op terreinen als financiële
systeemhervorming, kunstmatige intelligentie, cyberspace, klimaat en ruimtevaart.
Tegenstanders zien in het GGI een poging van China om zijn invloedssfeer te vergroten en de
machtsverhoudingen te verschuiven. Beijing benadrukt echter dat het niet gaat om het
omverwerpen van de huidige wereldorde, maar om verbetering en aanpassing aan veranderende
tijden.
Met dit initiatief zegt China een antwoord te willen bieden op wereldwijde spanningen en
verdeeldheid, met als doel een toekomst van vrede, veiligheid en gedeelde welvaart.