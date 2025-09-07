Kim Jong-un toont nieuw zelfvertrouwen op internationaal toneel

Kim Jong-un heeft deze week een opvallend optreden neergezet tijdens een bijeenkomst van
wereldleiders in Beijing. Waar hij in zijn eerste jaren aan de macht nog werd gezien als een
onervaren en gewelddadige leider die moeite zou hebben om zijn positie te behouden,
presenteerde hij zich nu als een zelfverzekerde en berekende staatsman.
Tijdens de plechtigheden in de Chinese hoofdstad stond Kim schouder aan schouder met de
Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Hij lachte met hen mee,
beloofde steun aan Moskou in de oorlog tegen Oekraïne en liet zien dat de banden met China,
soms wankel in het verleden, opnieuw werden versterkt. Opvallend was ook dat hij zijn jonge
dochter meenam, die mogelijk als zijn opvolger wordt gezien – een teken van vertrouwen en
stabiliteit binnen zijn dynastie.
Van paria naar gesprekspartner
Het contrast met Kims eerste jaren aan de macht is groot. In 2011, na de dood van zijn vader
Kim Jong-il, werd hij door analisten nog omschreven als kwetsbaar en onervaren. Toch groeide
zijn internationale profiel, vooral na de historische ontmoetingen met Donald Trump in 2018 en 2019
Symboliek in Beijing
De militaire parade in Beijing, ter gelegenheid van de 80e herdenking van het einde van de
Tweede Wereldoorlog, vormde het hoogtepunt van zijn bezoek. Het beeld van Xi, Poetin en Kim
naast elkaar op het Tiananmenplein had een duidelijke boodschap: Noord-Korea hoort bij de
grote spelers in Eurazië.
Hoewel er geen leiders uit de VS, West-Europa of Japan aanwezig waren, versterkte dit optreden
Kims positie aanzienlijk. Hij werd niet langer alleen gezien als de autoritaire leider van een
geïsoleerd land, maar als een pragmatisch realist die zijn diplomatie inzet om de belangen van
zijn regime veilig te stellen.
De open vraag
Toch blijft één punt onduidelijk: de toekomst van de gesprekken met Washington. Ondanks
herhaaldelijke signalen van Donald Trump dat hij bereid is opnieuw te onderhandelen, heeft
Pyongyang die aanbiedingen tot nu toe afgewezen. Ondertussen blijft Kim vasthouden aan zijn
kernwapenprogramma, dat volgens hem de enige garantie biedt voor het voortbestaan van zijn
land.
Volgens experts heeft Kim met zijn optreden in Beijing een nieuwe stap gezet in zijn
internationale strategie. Hij oogt niet langer als een geïsoleerde despoot, maar als een leider die
met berekende diplomatie zijn macht consolideert. Hoe ver dit hem zal brengen in toekomstige
onderhandelingen met het Westen, blijft echter onzeker.