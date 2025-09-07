Kim Jong-un toont nieuw zelfvertrouwen op internationaal toneel

Kim Jong-un heeft deze week een opvallend optreden neergezet tijdens een bijeenkomst van

wereldleiders in Beijing. Waar hij in zijn eerste jaren aan de macht nog werd gezien als een

onervaren en gewelddadige leider die moeite zou hebben om zijn positie te behouden,

presenteerde hij zich nu als een zelfverzekerde en berekende staatsman.

Tijdens de plechtigheden in de Chinese hoofdstad stond Kim schouder aan schouder met de

Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Hij lachte met hen mee,

beloofde steun aan Moskou in de oorlog tegen Oekraïne en liet zien dat de banden met China,

soms wankel in het verleden, opnieuw werden versterkt. Opvallend was ook dat hij zijn jonge

dochter meenam, die mogelijk als zijn opvolger wordt gezien – een teken van vertrouwen en

stabiliteit binnen zijn dynastie.

Van paria naar gesprekspartner

Het contrast met Kims eerste jaren aan de macht is groot. In 2011, na de dood van zijn vader

Kim Jong-il, werd hij door analisten nog omschreven als kwetsbaar en onervaren. Toch groeide

zijn internationale profiel, vooral na de historische ontmoetingen met Donald Trump in 2018 en 2019

Symboliek in Beijing

De militaire parade in Beijing, ter gelegenheid van de 80e herdenking van het einde van de

Tweede Wereldoorlog, vormde het hoogtepunt van zijn bezoek. Het beeld van Xi, Poetin en Kim

naast elkaar op het Tiananmenplein had een duidelijke boodschap: Noord-Korea hoort bij de

grote spelers in Eurazië.

Hoewel er geen leiders uit de VS, West-Europa of Japan aanwezig waren, versterkte dit optreden

Kims positie aanzienlijk. Hij werd niet langer alleen gezien als de autoritaire leider van een

geïsoleerd land, maar als een pragmatisch realist die zijn diplomatie inzet om de belangen van

zijn regime veilig te stellen.

De open vraag

Toch blijft één punt onduidelijk: de toekomst van de gesprekken met Washington. Ondanks

herhaaldelijke signalen van Donald Trump dat hij bereid is opnieuw te onderhandelen, heeft

Pyongyang die aanbiedingen tot nu toe afgewezen. Ondertussen blijft Kim vasthouden aan zijn

kernwapenprogramma, dat volgens hem de enige garantie biedt voor het voortbestaan van zijn

land.

Volgens experts heeft Kim met zijn optreden in Beijing een nieuwe stap gezet in zijn

internationale strategie. Hij oogt niet langer als een geïsoleerde despoot, maar als een leider die

met berekende diplomatie zijn macht consolideert. Hoe ver dit hem zal brengen in toekomstige

onderhandelingen met het Westen, blijft echter onzeker.