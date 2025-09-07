Succesvolle afronding eerste fase Suriname Agricultural Technical Cooperation Center

De eerste fase van het Suriname Agricultural Technical Cooperation Center (SATCC) is officieel

afgerond. In drie jaar tijd hebben Suriname en China tastbare resultaten geboekt op het gebied

van landbouwontwikkeling, kennisoverdracht en productieverbetering.

Sinds de start op 1 september 2022 zijn er elf trainingen verzorgd, waaraan in totaal 450

Surinaamse deelnemers meededen. Het project werd uitgevoerd in het kader van China Aid, met

het Chinese bedrijf Hunan Linshi Agricultural Service Co. Ltd. als uitvoerder, in nauwe

samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De samenwerking leverde concrete resultaten op:

introductie van 25 nieuwe groentevariëteiten;

opstelling van meer dan 17 onderzoeksrapporten;

publicatie van vijf wetenschappelijke studies en diverse trainingsboeken;

import en verwerking van 35 stuks landbouwmaterieel via lokale bedrijven;

aanleg en goedkeuring van vijf graangebieden.

Tijdens de overdrachtsceremonie sprak LVV-minister Mike Noersalim zijn waardering uit. “Het

gaat hier niet slechts om een procedurele stap. Het is een getuigenis van wat we kunnen bereiken

wanneer we samenwerken. De professionaliteit, toewijding en expertise die uw team heeft

getoond, zijn werkelijk indrukwekkend,” aldus de bewindsman, die de Chinese regering

bedankte voor haar bijdrage.

Projectmanager Lui Dejun benadrukte dat SATCC de basis legt voor de modernisering van de

Surinaamse landbouwsector. Ook Jia Jinyi, Commercial Counselor van de Chinese ambassade,

wees erop dat de afronding van Fase 1 vooral het begin markeert van een nieuwe periode van

samenwerking. Volgens hem zal de volgende fase bijdragen aan duurzame groei, hogere

productie, technologische opleidingen, betere inkomens voor boeren en verbeterde

leefomstandigheden in de landbouwgebieden.

Met de succesvolle afronding van Fase 1 kijkt Suriname nu uit naar de start van Fase 2, waarin

de fundamenten verder uitgebouwd zullen worden en de landbouwsector een nieuwe impuls

krijgt.