Suriname Business Forum: “Stop met praten, begin met plannen”

Het Suriname Business Forum (SBF) hield onlangs een drukbezochte dialoogsessie over de

toekomst van de agrarische sector. De centrale oproep tijdens de bijeenkomst: de sector nieuw

leven inblazen en Suriname opnieuw positioneren als sterke landbouwexporteur.

Uit onderzoek, gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB) en uitgevoerd

door Swami Girdhari, blijkt dat de agrarische sector essentieel is voor werkgelegenheid,

inkomenszekerheid, armoedebestrijding en voedselzekerheid. Toch staan boeren en ondernemers

voor hardnekkige uitdagingen: beperkte toegang tot financiering, trage vergunningprocedures en

het ontbreken van een integrale nationale visie.

“De agrarische sector in Suriname mag niet doodbloeden. Stop met praten, begin met plannen en

werken,” aldus Girdhari.

De bijeenkomst vond plaats in het Lalla Rookh Complex, met steun van de Nationale

Ontwikkelingsbank (NOB) en bracht overheid, bedrijfsleven en financiële instellingen bij elkaar.

Voorzitter Rekha Bissumbhar van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) koppelde de

bevindingen aan de tien ontwikkelingspijlers van de VSB. Zij wees erop dat voedselzekerheid

meer omvat dan alleen beschikbaarheid: ook veiligheid en betaalbaarheid moeten gegarandeerd

zijn. Volgens haar is Suriname in vijftig jaar sterk teruggevallen als exporteur.

“Goed bestuur, transparantie en het uitvoeren van sectorplannen zijn onmisbaar. Daarnaast is

agrarische zonering, toepassing van moderne landbouwmethoden en samenwerking tussen grote

bedrijven, lokale ondernemers en opleidingsinstituten noodzakelijk om de sector

toekomstbestendig te maken,” aldus Bissumbhar.

Tijdens de paneldiscussie, met vertegenwoordigers van IDB, NOB, LVV en VSB, kwam vooral

de noodzaak van boerenfinanciering naar voren. De NOB gaf aan via een IDB-lening meer

krediet beschikbaar te willen stellen voor boeren, met speciale aandacht voor vrouwen, jongeren

en agrariërs in het binnenland.

Als vervolg kondigde het SBF de ontwikkeling van een Suriname Agrarisch Plan aan. Dit plan

moet leiden tot een regeringsoverstijgende aanpak, met nadruk op klimaatadaptatie, circulaire

economie, innovatie en educatie. Het doel: voedselzekerheid in eigen land versterken en

tegelijkertijd de exportpositie van Suriname herwinnen.