Suriname Business Forum: “Stop met praten, begin met plannen”

Het Suriname Business Forum (SBF) hield onlangs een drukbezochte dialoogsessie over de
toekomst van de agrarische sector. De centrale oproep tijdens de bijeenkomst: de sector nieuw
leven inblazen en Suriname opnieuw positioneren als sterke landbouwexporteur.
Uit onderzoek, gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB) en uitgevoerd
door Swami Girdhari, blijkt dat de agrarische sector essentieel is voor werkgelegenheid,
inkomenszekerheid, armoedebestrijding en voedselzekerheid. Toch staan boeren en ondernemers
voor hardnekkige uitdagingen: beperkte toegang tot financiering, trage vergunningprocedures en
het ontbreken van een integrale nationale visie.
“De agrarische sector in Suriname mag niet doodbloeden. Stop met praten, begin met plannen en
werken,” aldus Girdhari.
De bijeenkomst vond plaats in het Lalla Rookh Complex, met steun van de Nationale
Ontwikkelingsbank (NOB) en bracht overheid, bedrijfsleven en financiële instellingen bij elkaar.
Voorzitter Rekha Bissumbhar van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) koppelde de
bevindingen aan de tien ontwikkelingspijlers van de VSB. Zij wees erop dat voedselzekerheid
meer omvat dan alleen beschikbaarheid: ook veiligheid en betaalbaarheid moeten gegarandeerd
zijn. Volgens haar is Suriname in vijftig jaar sterk teruggevallen als exporteur.
“Goed bestuur, transparantie en het uitvoeren van sectorplannen zijn onmisbaar. Daarnaast is
agrarische zonering, toepassing van moderne landbouwmethoden en samenwerking tussen grote
bedrijven, lokale ondernemers en opleidingsinstituten noodzakelijk om de sector
toekomstbestendig te maken,” aldus Bissumbhar.
Tijdens de paneldiscussie, met vertegenwoordigers van IDB, NOB, LVV en VSB, kwam vooral
de noodzaak van boerenfinanciering naar voren. De NOB gaf aan via een IDB-lening meer
krediet beschikbaar te willen stellen voor boeren, met speciale aandacht voor vrouwen, jongeren
en agrariërs in het binnenland.
Als vervolg kondigde het SBF de ontwikkeling van een Suriname Agrarisch Plan aan. Dit plan
moet leiden tot een regeringsoverstijgende aanpak, met nadruk op klimaatadaptatie, circulaire
economie, innovatie en educatie. Het doel: voedselzekerheid in eigen land versterken en
tegelijkertijd de exportpositie van Suriname herwinnen.