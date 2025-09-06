Nationaal Leger bevordert 71 militairen: erkenning en motivatie centraal

Het Nationaal Leger heeft vrijdag 71 militairen bevorderd naar een naast hogere rang. Tijdens de

plechtigheid benadrukten minister van Defensie Uraiqit Ramsaran en bevelhebber Werner Kioe

A Sen dat promoties niet louter een administratieve handeling zijn, maar een essentieel middel

om inzet te belonen en motivatie binnen de organisatie te versterken.

Onder de bevorderden waren soldaten eerste klasse die tot korporaal zijn gepromoveerd en

korporaals die de rang van korporaal eerste klasse ontvingen. Ook onderofficieren in diverse

categorieën maakten een stap omhoog. Militairen die zich in hun werk bijzonder hadden

onderscheiden, kregen eveneens een hogere positie toegewezen.

Minister Ramsaran gaf aan dat promoties in het verleden jarenlang waren vertraagd, maar dat die

achterstand inmiddels is weggewerkt.

“Wie zich inzet voor de veiligheid van Suriname, moet zich gewaardeerd voelen. Deze

bevorderingen zijn daar een belangrijk onderdeel van,” zei de minister.

Hij voegde eraan toe dat ook de overige zorgpunten van het defensiepersoneel serieus zullen

worden aangepakt.

Bevelhebber Kioe A Sen benadrukte dat promoties een vast onderdeel vormen van een militaire

loopbaan:

“Iedereen die toetreedt tot het Nationaal Leger volgt een carrièrepad. Naarmate de diensttijd

vordert en beoordelingen positief uitvallen, komt men in aanmerking voor een hogere rang. Het

is onze plicht om te zorgen voor de rechtspositie van ons personeel.”

Volgens Kioe A Sen zorgen de promoties voor grote voldoening binnen het leger. Ze markeren

volgens hem belangrijke mijlpalen die aantonen dat de organisatie haar doelstellingen weet te

realiseren.