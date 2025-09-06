SEC en EZOTI versterken samenwerking voor duurzame energie- en oliesector

De Suriname Energy Chamber (SEC) en minister Andrew Baasaron van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) hebben donderdag afgesproken nauwer
samen te werken bij de ontwikkeling van de energie- en oliesector. Daarbij ligt de nadruk op
publiek-private partnerschappen, versterking van de lokale inbreng en de transitie naar duurzame
energie.
Volgens de SEC zal de komst van olie- en gasactiviteiten een grote impact hebben op zowel de
arbeidsmarkt als de samenleving. Om daarop voorbereid te zijn, pleit de organisatie voor tijdige
investeringen in opleidingen, betere informatievoorziening en transparante communicatie. Ook
wil de SEC dat Suriname toewerkt naar 50% duurzame elektriciteitsopwekking, onder andere via
internationale programma’s zoals I-REC.
Een Nederlandse partner, Knowl Solutions, sloot zich aan bij het initiatief om een platform voor
local content op te zetten. Dit platform moet zorgen voor betere verbindingen tussen Surinaamse
bedrijven en internationale experts, en de kennisuitwisseling binnen de sector stimuleren.
Minister Baasaron benadrukte dat de toekomstige energieopbrengsten niet op zichzelf zullen
staan, maar juist moeten bijdragen aan de versterking van andere sectoren, zoals landbouw,
toerisme en innovatie.
“Het verdienmodel van Suriname moet duurzaam en strategisch worden opgebouwd,” aldus de
minister.
Zowel de SEC als minister Baasaron concludeerden dat samenwerking en innovatie de sleutel
zijn om de energie- en economische transitie van Suriname succesvol vorm te geven.