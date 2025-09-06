SEC en EZOTI versterken samenwerking voor duurzame energie- en oliesector

De Suriname Energy Chamber (SEC) en minister Andrew Baasaron van Economische Zaken,

Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) hebben donderdag afgesproken nauwer

samen te werken bij de ontwikkeling van de energie- en oliesector. Daarbij ligt de nadruk op

publiek-private partnerschappen, versterking van de lokale inbreng en de transitie naar duurzame

energie.

Volgens de SEC zal de komst van olie- en gasactiviteiten een grote impact hebben op zowel de

arbeidsmarkt als de samenleving. Om daarop voorbereid te zijn, pleit de organisatie voor tijdige

investeringen in opleidingen, betere informatievoorziening en transparante communicatie. Ook

wil de SEC dat Suriname toewerkt naar 50% duurzame elektriciteitsopwekking, onder andere via

internationale programma’s zoals I-REC.

Een Nederlandse partner, Knowl Solutions, sloot zich aan bij het initiatief om een platform voor

local content op te zetten. Dit platform moet zorgen voor betere verbindingen tussen Surinaamse

bedrijven en internationale experts, en de kennisuitwisseling binnen de sector stimuleren.

Minister Baasaron benadrukte dat de toekomstige energieopbrengsten niet op zichzelf zullen

staan, maar juist moeten bijdragen aan de versterking van andere sectoren, zoals landbouw,

toerisme en innovatie.

“Het verdienmodel van Suriname moet duurzaam en strategisch worden opgebouwd,” aldus de

minister.

Zowel de SEC als minister Baasaron concludeerden dat samenwerking en innovatie de sleutel

zijn om de energie- en economische transitie van Suriname succesvol vorm te geven.