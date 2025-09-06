Binnenlandse Zaken start gefaseerde uitbetaling verkiezingspersoneel en leveranciers

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is gestart met de uitbetaling van colporteurs,

stembureaupersoneel en leveranciers die tijdens de verkiezingen werkzaamheden hebben

verricht. De betalingen verlopen via de districtscommissariaten en vinden gefaseerd plaats.

Volgens directeur Nasier Eskak gaat het om zes reçu’s met een totaalwaarde van SRD 146

miljoen. Het ministerie van Financiën & Planning stelt het geld in delen beschikbaar. Voor de

resterende middelen, ongeveer SRD 68 miljoen, wordt een beroep gedaan op de begroting van

2025.

Eskak benadrukt dat de betalingen doorgaan zodra er financiële ruimte vrijkomt:

“De colporteurs zijn als eersten uitbetaald, gevolgd door het verkiezingspersoneel. Ook een deel

van de leveranciers die logistieke ondersteuning boden, ontvangt nu betaling.”

Voor de uitbetalingen worden volledige betaallijsten opgesteld en ingediend bij Financiën.

Hiermee wil Biza zorgen voor transparantie en een zorgvuldige verwerking van de betalingen.

Eerder gaf minister Marinus Bee al aan dat de betalingen gefaseerd zouden plaatsvinden. Eskak

onderstreept dat het ministerie ernaar streeft alle betrokkenen zo snel mogelijk volledig uit te

betalen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de middelen.