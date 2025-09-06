Gedeelte van Waterkant na twee jaar weer open voor publiek

Na bijna twee jaar van werkzaamheden gaat de Waterkant in Paramaribo binnenkort gedeeltelijk

weer open voor het publiek. Het gaat om een deel van het terrein waar foodstands en crafters hun

plek hebben gekregen.

Volgens Sieske Rama, beleidsadviseur bij het directoraat Toerisme van het ministerie van TCT, is

het gebied nog niet volledig afgerond, maar ziet het er nu al duidelijk anders uit dan voorheen.

In drie nieuwe gebouwen zijn in totaal twaalf foodstands ondergebracht. Daarnaast zijn er

ruimere zitplaatsen en bredere gangpaden aangelegd. De crafters hebben hun intrek genomen in

een apart gebouw. Het streven is om dit gedeelte op 13 september officieel te openen. Het project

staat onder leiding van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP).

De rehabilitatie van de Waterkant begon in 2023 en omvat de aanleg van een looppad van het

Hoekhuis (tegenover DNA) tot aan het Waaggebouw, een fietspad, extra groenvoorzieningen en

het behoud van de bestaande damwandconstructie. Ook andere historische locaties, waaronder

het Kerkplein, maken deel uit van het PURP.

Wanneer de resterende werkzaamheden volledig zijn afgerond, is nog niet bekend. Het oude

vlaggenplein moet bijvoorbeeld nog aangepakt worden.