VS hekelt ‘provocatieve’ vlucht Venezolaanse straaljagers nabij marineschip

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft scherpe kritiek geuit op Venezuela, nadat twee Venezolaanse militaire vliegtuigen in internationale wateren dicht bij een Amerikaans marineschip vlogen. Washington bestempelde de actie als “hoogst provocerend” tegen de achtergrond van de oplopende spanningen tussen beide landen.

Volgens het Pentagon betrof het de geleide-missile destroyer USS Jason Dunham, die deelneemt aan operaties tegen drugshandel in de zuidelijke Caribische Zee. Twee Venezolaanse F-16’s vlogen laag over het schip, maar de Amerikaanse marine ondernam geen tegenactie. In een verklaring op platform X waarschuwde het Pentagon Caracas “verdere pogingen om Amerikaanse operaties te hinderen, te ontmoedigen of te saboteren” achterwege te laten.

De Venezolaanse staatsmedia zwegen over het incident. Wel berichtten zij over president Nicolás Maduro, die de eerste landelijke activatie van de nationale militie aankondigde. Volgens Maduro werden gemeenschapseenheden in het hele land in gereedheid gebracht om te reageren op vermeende bedreigingen vanuit Washington.

De regering-Trump beschuldigt Maduro al langer van nauwe banden met drugskartels, hoewel tot op heden geen concreet bewijs is geleverd. In augustus verdubbelde de VS een beloning tot 50 miljoen dollar voor informatie die zou leiden tot Maduro’s arrestatie wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel. Kort daarna stuurde Washington oorlogsschepen en een nucleaire onderzeeër naar het Caribisch gebied in het kader van een antidrugsoperatie.

De spanningen liepen verder op nadat Amerikaanse troepen deze week een vermeende drugssmokkelboot vernietigden. Volgens president Trump behoorde de boot toe aan een criminele organisatie die banden zou hebben met Maduro. Bij de aanval kwamen elf opvarenden om. Caracas veroordeelde de actie en sprak van “buitengerechtelijke executies”.

Ook internationale juridische experts plaatsen vraagtekens bij de aanval. Zij stellen dat de VS geen bewijs heeft geleverd dat er sprake was van een directe dreiging en dat de slachtoffers in veel gevallen als burgers worden beschouwd. Daarmee zou de aanval kunnen worden gezien als een schending van het internationaal recht.