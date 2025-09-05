Andrew Holness wint derde termijn als premier van Jamaica

Premier Andrew Holness (53) heeft zich verzekerd van een derde ambtstermijn na de parlementsverkiezingen in Jamaica. Volgens de voorlopige resultaten behaalde zijn Jamaica Labour Party (JLP) minstens 34 van de 63 zetels, tegenover 29 voor de oppositiepartij People’s National Party (PNP) van Mark Golding.

Golding erkende zijn nederlaag en feliciteerde Holness, ondanks dat de verkiezingen werden overschaduwd door zorgen over ongelijkheid, corruptiebeschuldigingen en een historisch lage opkomst. Slechts 38,8 procent van de meer dan twee miljoen kiesgerechtigden bracht woensdag een stem uit.

In een toespraak benadrukte Holness dat zijn overwinning “geen gemakkelijke” was, maar volgens hem wel een “overwinning voor het volk”. Onder zijn leiding is het aantal moorden dit jaar met 43 procent gedaald – de grootste daling in decennia – dankzij intensievere veiligheidsoperaties en strengere controle op vuurwapens.

De JLP voerde campagne met de boodschap van stabiliteit en continuïteit, benadrukte economische vooruitgang, lage werkloosheid en beloofde het minimumloon te verdubbelen tot 100 dollar per 40-urige werkweek.

De PNP richtte zich juist op sociaaleconomische hervormingen, zoals het verhogen van de belastingvrije voet om de koopkracht van arbeiders te versterken. Tegelijkertijd beschuldigde de partij Holness van wanbeheer, onder meer rond de aankoop van tweedehands schoolbussen en zijn persoonlijke vermogensopgave. De premier ontkent alle beschuldigingen.

Als regeringsleider mag Holness 13 van de 21 senatoren in de Eerste Kamer benoemen, waarmee zijn derde termijn een stevige politieke basis krijgt.