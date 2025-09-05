Natio pakt belangrijk punt tegen Panama in WK-kwalificatie

Suriname heeft donderdag in de vierde groep van de Concacaf-kwalificatieronde een waardevol punt veroverd tegen Panama. De wedstrijd in het Essed-stadion eindigde doelpuntloos: 0-0. Het resultaat biedt Natio niet alleen een positieve start van de campagne, maar ook reële hoop op een vervolg richting het WK 2026.

Panama domineerde in de eerste helft en creëerde enkele gevaarlijke kansen, maar doelman Etienne Vaessen hield zijn doel schoon. Na rust nam Suriname het initiatief over. Denzel Jubitana was dicht bij een treffer toen zijn schot de lat raakte, maar een doelpunt bleef uit.

Voor Suriname is deze prestatie historisch: sinds 1978 stond het land niet meer zo ver in een WK-kwalificatietraject. De focus gaat nu naar de komende groepswedstrijden tegen El Salvador en Guatemala. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de beste nummers twee een kans krijgen via de intercontinentale play-offs.