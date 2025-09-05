Douanechef Charda Girwar uit functie ontheven

Douanechef Charda Girwar is door de Raad van Ministers ontheven uit haar functie. Zij werd in januari vorig jaar officieel benoemd tot hoofd van de douane, nadat zij geruime tijd als waarnemend leidinggevende had gefungeerd.

Volgens informatie van Starnieuws heeft de Raad van Ministers inmiddels instemming verleend voor haar ontslag, maar de reden voor deze beslissing is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Girwar werd samen met Marita Lautan-Wijnerman, hoofd van de Belastingdienst, in januari 2024 formeel aangesteld. De benoemingsbeschikkingen werden toen uitgereikt door de toenmalige minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing. De officiële overhandiging vond plaats tijdens een dankdienst op Internationale Douanedag in de Sint Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek.