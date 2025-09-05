Douanechef Charda Girwar uit functie ontheven

  • September 5, 2025

Douanechef Charda Girwar is door de Raad van Ministers ontheven uit haar functie. Zij werd in januari vorig jaar officieel benoemd tot hoofd van de douane, nadat zij geruime tijd als waarnemend leidinggevende had gefungeerd.

Volgens informatie van Starnieuws heeft de Raad van Ministers inmiddels instemming verleend voor haar ontslag, maar de reden voor deze beslissing is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Girwar werd samen met Marita Lautan-Wijnerman, hoofd van de Belastingdienst, in januari 2024 formeel aangesteld. De benoemingsbeschikkingen werden toen uitgereikt door de toenmalige minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing. De officiële overhandiging vond plaats tijdens een dankdienst op Internationale Douanedag in de Sint Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)