Ontslagcommissie buigt zich over zaak Marciano Hellings

Marciano Hellings, voorzitter van de bond bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), OWOS, zal woensdag door de Ontslagcommissie worden gehoord. De EBS-directie ontsloeg hem op 29 juli op staande voet, maar de zaak is inmiddels onderwerp van juridisch en arbeidsrechtelijk geschil.

De Dienst Arbeidsinspectie tekende bezwaar aan tegen het ontslag. Volgens de dienst zijn de uitspraken die Hellings werden verweten, niet gedaan in zijn rol als werknemer, maar als vakbondsvoorzitter. In die hoedanigheid geniet hij ruime vrijheid van meningsuiting, zolang dit binnen de wettelijke kaders blijft.

De EBS-directie legt zich niet neer bij het bezwaar en legde de kwestie voor aan de Ontslagcommissie. Hellings kreeg deze week inzage in het door EBS ingediende dossier en zal volgende week zijn kant van het verhaal toelichten.

Daarnaast laat Hellings weten dat de vakbond OWOS al sinds 24 juli een brief heeft gestuurd aan het Kabinet van de President om de situatie bij de EBS te bespreken. Tot op heden is er echter geen reactie ontvangen. “De chief of staff heeft het schrijven ook via de app ontvangen en het is bovendien officieel bezorgd bij het Kabinet van de President,” aldus Hellings. Hij spreekt de hoop uit dat er spoedig een reactie volgt.