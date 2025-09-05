President Jennifer Geerlings-Simons viert 72ste verjaardag als eerste vrouwelijke president van Suriname

President Jennifer Geerlings-Simons viert vandaag haar 72ste verjaardag. De in Paramaribo geboren arts en politica schreef dit jaar geschiedenis door als eerste vrouw het presidentschap van Suriname te bekleden. Sinds 16 juli 2025 staat zij officieel aan het roer van het land.

Geerlings-Simons heeft een indrukwekkende politieke carrière achter de rug. Namens de Nationale Democratische Partij (NDP) maakte zij in 1996 haar entree in De Nationale Assemblee (DNA), waar zij onafgebroken zitting had tot haar verkiezing tot president. Van 2010 tot 2020 vervulde zij de functie van assembleevoorzitter, waarmee zij al eerder een politieke mijlpaal bereikte.

Binnen de NDP genoot zij grote populariteit, met name onder jongeren. Bij de verkiezingen van 2010 behaalde zij, na Desi Bouterse en Chan Santokhi, het hoogste aantal stemmen landelijk. Op 13 juli 2024 nam zij het partijvoorzitterschap van de NDP over van Bouterse. Met een indrukwekkende 93.545 stemmen bij de verkiezingen in mei 2025 wist zij de concurrent VHP voorbij te streven en een nieuwe coalitie te vormen. Op 6 juli 2025 werd zij bij acclamatie gekozen tot president, met Gregory Rusland (NPS) als vicepresident.

Tijdens haar inauguratie benadrukte Geerlings-Simons het belang van goed bestuur en kondigde zij een harde aanpak van corruptie aan. “Mensen die stelen, sturen we naar de pg,” verklaarde zij vastberaden.

Haar presidentschap valt in een periode vol economische en maatschappelijke uitdagingen, die bepalend zullen zijn voor de toekomst van Suriname.