Gezondheid op de Werkvloer: EZ start preventieproject voor vrouwelijke medewerkers

Jaarlijks krijgen in Suriname gemiddeld 158 vrouwen de diagnose borstkanker en 81 vrouwen baarmoederhalskanker. Opvallend is dat meer dan de helft van de baarmoederhalskankerdiagnoses wordt gesteld bij vrouwen die nooit eerder zijn gescreend.

Met deze verontrustende cijfers voor ogen is de Competitiveness Unit Suriname (CUS) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) samen met Stichting Lobi Health Center gestart met het project “Een gezonde medewerker is een betere medewerker”. Het doel is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers, als fundament voor duurzame arbeidsproductiviteit en maatschappelijke vooruitgang.

De officiële presentatie vond plaats op 3 september in de vergaderzaal van het ministerie. Tijdens deze sessie gaf medicus Kenneth Slijngard een informatieve lezing over de symptomen, risicofactoren en veelvoorkomende misverstanden rondom borstkanker en baarmoederhalskanker. Deze bijeenkomst vormde de eerste fase van het project.

De tweede fase volgt in oktober, wanneer op locatie bij het ministerie een screening wordt georganiseerd. Hiermee wordt het voor vrouwelijke medewerkers laagdrempelig en toegankelijk om deel te nemen.

Slijngard benadrukte het belang van vroegtijdige opsporing: hoe eerder afwijkingen ontdekt worden, hoe groter de kans op succesvolle behandeling. Hij riep vrouwen op hun lichaam goed te leren kennen en bij twijfel niet te aarzelen om professioneel medisch advies in te winnen.

Het ministerie moedigt medewerkers aan zich aan te melden voor de screenings in het kader van Pink Oktober, de internationale maand van borstkanker- en baarmoederhalskankerbewustzijn.

Met dit project geeft EZ een krachtig signaal af: gezonde medewerkers zijn niet alleen de basis voor een sterke organisatie, maar dragen ook bij aan een veerkrachtige samenleving. Preventieve gezondheidszorg begint bij een actieve houding – en dat is precies wat dit initiatief wil stimuleren.