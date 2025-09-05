Onderwijsminister Currie: ‘Renovatie scholen moet gepaard gaan met beheer en toekomstvisie’

De renovatie en het onderhoud van scholen in Suriname is een continu proces dat volgens minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) niet mag ophouden bij het opknappen van gebouwen. “Het kan niet zo zijn dat we scholen renoveren en ze vervolgens leeg blijven staan. Er moet beheer en beveiliging zijn,” aldus de minister voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Currie benadrukte dat een duidelijke onderhoudsplanning onmisbaar is om gerenoveerde gebouwen blijvend in goede staat te houden. Als voorbeeld noemde hij het internaat in Atjoni, dat weliswaar is hersteld maar nog zonder beheerder en beveiligingspersoneel staat. “Dit soort praktische zaken moeten prioriteit krijgen,” aldus de bewindsman.

Naast infrastructuur en onderhoud legde de minister de nadruk op de inhoud van het onderwijs. In het bijzonder wees hij op de noodzaak van aansluiting bij de arbeidsmarkt, met name in de olie- en gassector, waar Staatsolie al ondersteuning biedt aan bestaande opleidingen. Currie gaf aan zelf in het verleden les te hebben gegeven aan een van deze scholen en kondigde aan binnenkort overleg te voeren met zijn collega van Olie, Gas en Milieu om verdere samenwerking te bespreken.

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor een te smalle focus: “We moeten vooruitdenken. Er komt een tijd na oil & gas. Ons onderwijssysteem moet daar nu al op voorbereid worden.