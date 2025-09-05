Diplomatie rond Oekraïne versnelt: VS en Europa versterken steun

De internationale diplomatie rond de oorlog in Oekraïne kwam woensdag in een stroomversnelling. In Washington ontving de Amerikaanse president Donald Trump zijn Poolse ambtgenoot Karol Nawrocki. Trump verzekerde dat Amerikaanse troepen in Polen zullen blijven en mogelijk zelfs in aantal worden uitgebreid. Daarmee benadrukte hij de rol van de Verenigde Staten in de NAVO-verdediging aan de oostflank.

Tegelijkertijd richtte Trump felle woorden aan de Russische president Vladimir Putin. Hij waarschuwde dat er “dingen zullen gebeuren” als Moskou zijn koers in Oekraïne niet wijzigt.

In Parijs overlegde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy met de Franse president Emmanuel Macron en andere Europese leiders. Zij zegden toe Oekraïne veiligheidsgaranties te bieden zodra een vredesregeling in zicht komt. Een uitnodiging van Putin om in Moskou te onderhandelen wees Zelenskyy resoluut van de hand.

Volgens analisten onderstreept dit de intensivering van zowel de Amerikaanse als Europese betrokkenheid, zowel diplomatiek als militair, terwijl Oekraïne blijft rekenen op internationale steun tegen de Russische agressie.