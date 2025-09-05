Nieuwe ebola-uitbraak in Congo: tientallen doden en tientallen besmettingen vermoed

In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld, drie jaar na de laatste epidemie. Op 20 augustus werd in de zuidelijke provincie Kasaï een besmetting officieel bevestigd, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend.

Sindsdien zijn er vijftien sterfgevallen gemeld die vermoedelijk verband houden met de ziekte. Daarnaast worden nog eens zeker 28 mensen verdacht van besmetting.

De eerste bevestigde patiënt is een 34-jarige zwangere vrouw die met hoge koorts en hevig braken werd opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of zij tot de reeds overleden patiënten behoort.

Onder de slachtoffers bevinden zich ook vier zorgverleners, wat volgens de minister de ernst van de situatie onderstreept. Het sterftecijfer van ebola ligt rond de 53 procent.

WHO schiet te hulp

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat Congo ongeveer 2000 doses van het ebolavaccin in voorraad heeft. Deze zullen naar de getroffen regio worden gebracht. Daarnaast levert de WHO twee ton hulpgoederen, waaronder mobiele laboratoria en medische materialen.

Hoewel het onderzoek nog gaande is, waarschuwt de WHO dat het aantal besmettingen waarschijnlijk verder zal oplopen. De ziekte wordt gekenmerkt door symptomen zoals koorts, diarree, braken en bloedingen.

Zeer besmettelijk virus

Het ebolavirus is zeer besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamssappen. De ziekte is zeldzaam, maar vaak dodelijk.

Volgens het Congolese ministerie van Volksgezondheid is dit inmiddels de zestiende uitbraak in het land. De vorige vond plaats in 2022. Tussen 2018 en 2020 kostte ebola in Congo bijna 2300 mensenlevens.